4 липня проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції. Внаслідок однієї із таких поранення зазнав український воїні. Інцидент трапився біля Пищевика на Донеччині.

Український воїн зазнав поранення біля Пищевика: подробиці

Про поранення українського воїна повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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За інформацією військового керівництва, бойовики били по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав вогнепальне наскрізне кульове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь, якщо його дії нестимуть загрозу цивільному населенню та українським захисникам,

– наголосили у Штабі.

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