На Донбассе боевики ранили украинского военного: детали
4 июля пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате одного из таких обстрелов ранения получил украинский военный. Инцидент произошел возле Пищевика в Донецкой области.
Украинский военный получил ранение возле Пищевика: подробности
О ранении украинского военного сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
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По информации военного руководства, боевики били по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам,
– отметили в Штабе.
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Что еще известно об атаках боевиков 4 июля
- По состоянию на вечер было известно о 4 случаях, когда боевики открывали огонь по украинским позициям. Били они из запрещенного минским договоренностями оружия.
- Жарче всего было возле Орехово – здесь украинским воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить оккупанта прекратить обстрел.
- Также обстрелы произошли возле Катериновки и возле Новотошковского.
- В ответ на такие действия украинские военные были вынуждены открыть огонь из штатного вооружения.
- К счастью, потерь удалось избежать. Что касается ситуации в рядах оккупантов, в штабе ее уточняют.