4 июля пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате одного из таких обстрелов ранения получил украинский военный. Инцидент произошел возле Пищевика в Донецкой области.

Украинский военный получил ранение возле Пищевика: подробности

О ранении украинского военного сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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По информации военного руководства, боевики били по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам,

– отметили в Штабе.

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