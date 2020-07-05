Пророссийские оккупанты на Донбассе не прекращают вести огонь. Так, за минувшие сутки 4 июля они 10 раз нарушали режим тишины. Применяли при этом оккупанты запрещенное минскими соглашениями вооружение. К сожалению, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский солдат. В ООС на коварный огонь оккупантов мощно ответили: 3 уничтоженных боевика.

О ситуации на фронте за минувшие сутки сообщает штаб ООС.

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Какое вооружение использовали боевики

Пророссийские боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Где стрелял враг

Неподалеку Новотошковского – трижды открывали огонь;

Вблизи Орехово;

Возле Крымского;

Неподалеку Катериновки;

Возле Павлополя;

Вблизи Гнутового;

Неподалеку от Пищевика.

К сожалению, за прошедшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Ответ врагу

Украинские воины такие наглые действия боевиков без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства. После этого оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили 3 и ранили еще 3 захватчиков.

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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Марьинки.