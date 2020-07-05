Боевики коварно обстреляли позиции ООС: их ждал жесткий ответ, много погибших
Пророссийские оккупанты на Донбассе не прекращают вести огонь. Так, за минувшие сутки 4 июля они 10 раз нарушали режим тишины. Применяли при этом оккупанты запрещенное минскими соглашениями вооружение. К сожалению, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский солдат. В ООС на коварный огонь оккупантов мощно ответили: 3 уничтоженных боевика.
О ситуации на фронте за минувшие сутки сообщает штаб ООС.
Обратите внимание На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего: детали
Какое вооружение использовали боевики
Пророссийские боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Где стрелял враг
- Неподалеку Новотошковского – трижды открывали огонь;
- Вблизи Орехово;
- Возле Крымского;
- Неподалеку Катериновки;
- Возле Павлополя;
- Вблизи Гнутового;
- Неподалеку от Пищевика.
К сожалению, за прошедшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.
Ответ врагу
Украинские воины такие наглые действия боевиков без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства. После этого оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили 3 и ранили еще 3 захватчиков.
Актуально Почти час военнослужащие ВСУ отражали атаку боевиков возле Орехова
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Марьинки.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала