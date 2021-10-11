Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Источник:ООС
Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских атак 11 октября один защитник Украины получил ранения.
С начала текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского и Южного. Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– сообщили украинские военные.
Отмечается, что наши защитники открывали адекватный огонь в ответ и заставили российских оккупантов прекратить огневую активность.
"Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", – добавили в штабе.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение суток, 10 октября, оккупанты 10 раз нарушили перемирие, дважды применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- Огонь открывали в сторону Мирного, Причепиловки, Новотошковского и Попасной. На Луганщине зафиксировали пролет вражеского БПЛА.
- К счастью, украинские военнослужащие не пострадали. На провокации врага бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.