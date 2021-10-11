Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских атак 11 октября один защитник Украины получил ранения.

С начала текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского и Южного. Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также Россия держит у границы 19 батальонно-тактических групп, – Украина в ОБСЕ

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное,

– сообщили украинские военные.

Отмечается, что наши защитники открывали адекватный огонь в ответ и заставили российских оккупантов прекратить огневую активность.

"Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", – добавили в штабе.

Ситуация на Донбассе: что известно