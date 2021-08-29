Боевики на Донбассе тяжело ранили украинского воина

29 августа 2021 , 13:11
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Источник:

ОТУ "Север"

Ситуация на Донбассе продолжает накаляться. Российские наемники 29 августа открыли огонь и ранили украинского военнослужащего.

Оккупанты обстреляли украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Чтобы прекратить обстрел, бойцы ООС дали ответ.

Важно Жуткие сутки на Донбассе: ранения и боевые травмы получили 10 защитников

В каком состоянии военный

В результате вражеского обстрела наш защитник получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Состояние здоровья раненого военного – тяжелое.

О дерзких действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

Что известно об обострении на Донбассе

  • Боевики на Донбассе последнее время особенно активизировались. За сутки 28 августа они аж 18 раз нарушили режим тишины. Ранения получили 10 украинских воинов.
  • Наемники цинично обстреляли жилую инфраструктуру Авдеевки из минометов и артиллерии, а также открывали огонь в сторону украинских позиций.
  • Били неподалеку Троицкого, Светлодарска, Красногоровки, Водяного, Майского, Невальського, Гранитного, Южного.
  • 27 августа оккупанты 7 раз открывали огонь у Новомихайловки, Южного, Новолуганского, Катериновки, Новоалександровки и Зайцевого.
  • К сожалению, один наш защитник получил тяжелые ранения и погиб.
Автор: Ольга Музика