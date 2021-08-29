Боевики на Донбассе тяжело ранили украинского воина
29 августа 2021 , 13:11Читати новину українською
Источник:ОТУ "Север"
Ситуация на Донбассе продолжает накаляться. Российские наемники 29 августа открыли огонь и ранили украинского военнослужащего.
Оккупанты обстреляли украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Чтобы прекратить обстрел, бойцы ООС дали ответ.
Важно Жуткие сутки на Донбассе: ранения и боевые травмы получили 10 защитников
В каком состоянии военный
В результате вражеского обстрела наш защитник получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.
Состояние здоровья раненого военного – тяжелое.
О дерзких действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.
Что известно об обострении на Донбассе
- Боевики на Донбассе последнее время особенно активизировались. За сутки 28 августа они аж 18 раз нарушили режим тишины. Ранения получили 10 украинских воинов.
- Наемники цинично обстреляли жилую инфраструктуру Авдеевки из минометов и артиллерии, а также открывали огонь в сторону украинских позиций.
- Били неподалеку Троицкого, Светлодарска, Красногоровки, Водяного, Майского, Невальського, Гранитного, Южного.
- 27 августа оккупанты 7 раз открывали огонь у Новомихайловки, Южного, Новолуганского, Катериновки, Новоалександровки и Зайцевого.
- К сожалению, один наш защитник получил тяжелые ранения и погиб.