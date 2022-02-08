Боевики на Донбассе устраивают с населением стычки с оружием, – разведка

Украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе активизировали набор наемников через сеть вербовочных центров. Кроме того, боевики устраивают столкновения с местным населением.

В разведке отметили, что командование вооруженных сил государства-агрессора продолжает интенсивные мероприятия для пополнения личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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Россия ищет на Донбассе новых наемников

Однако результаты агитационной кампании военных комиссариатов оккупантов остаются неудовлетворительными.

Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев из населения временно оккупированных территорий Донбасса,

– подчеркнули в разведке.

Из-за этого враг решил активизировать набор наемников через сеть вербовочных центров на территории России. Бойцов направляют на прохождение службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы.

Боевики вступают в столкновения с населением

В то же время, информирует разведка, на Донбассе обострилась социальная ситуация в населенных пунктах, где временно находятся российские наемники.

Боевики вступают в стычки с местным населением, часто используя при этом оружие.

Сутки на Донбассе 7 февраля: как прошли

Войска оккупанта в течение 7 февраля пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из стрелкового оружия в сторону Южного, Водяного, Невельского, Песков.

В результате атак боевиков один военный Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

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Текст допису ГУР Міноборони:

Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Разом з тим, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців завдяки населенню тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками т. зв. “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї.