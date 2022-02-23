Боевики "Градами" накрыли Луганщину: фото последствий вражеской атаки

Российско-оккупационные войска фактически непрерывно обстреливают Донбасс. В ночь на 23 февраля они били по населенным пунктам Луганщины.

Об этом утром 23 февраля фейсбуке сообщил Сергей Гайдай. Он является главой Луганской ОГА – руководителем областной военно-гражданской администрации.

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Боевики обстреляли Луганщину

Гайдай рассказал, что российские наемники били по Луганщине "весь день и ночь". Боевики накрывали "Градами" такие населенные пункты: Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Руководитель ВГА показал последствия вражеской атаки в Муратово. Там, по его словам, от попадания снаряда загорелся жилой дом.

Последствия обстрела в Муратово / Фото Сергея Гайдая

Артиллерийский огонь вели по: Станице Луганской, Трехизбенцах, Попасной, Ореховому, Золотому, Троицкому, Лобачевому. В результате атаки повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

Руководитель областной военно-гражданской администрации отметил, что идет работа над восстановлением коммуникаций в городах и поселках, которые попали под обстрелы.

Боевики обстреляли Трехизбенку / Фото Сергея Гайдая

Отметим, что еще в начале февраля ОБСЕ зафиксировала скопление техники боевиков на Донбассе. Проигнорировав требования, они стянули системы залпового огня и танки на оккупированные территории.

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Полный текст сообщения Гайдая в Фейсбуке:

UPD: В ход пошли "грады"! Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Боевики накрывали "градами": Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия била по таким населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево. 7 – 13, на фото обстреляна Трехизбенка. Снова жилые дома. Без жертв. 1 – 6, на фото обстреляно Муратово, там от попадания горел жилой дом. Работаем над восстановлением коммуникаций