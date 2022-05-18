Боевики и российский агент получили реальные сроки в Украине
Источник:СБУ
Российские захватчики уже начали отвечать за свои преступления против Украины. Высокопоставленные чиновники и боевики много лет проведут за решеткой.
Всем российским оккупантам и их прихвостням придется отвечать за свои преступления против Украины. Процесс уже запущен, и избежать справедливого наказания не удастся ни одному преступнику.
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Заключение рашистов и вражеского агента
Служба безопасности Украины отчиталась об очередном задержании коллаборантов, вражеских агентов и боевиков. Некоторые из них уже получили реальный тюремный срок.
В частности, на Ровненщине 13 лет лишения свободы получил российский агент, который собирал данные об украинских войсках и передавал их врагу. Коллаборационист отслеживал движение военной техники через станцию "Ровно". Его задержали при попытке передачи данных врагу.
На Луганщине 8 и 10 лет тюремного заключения получили двое боевиков так называемого "ЛНР". Они добровольно присоединились к боевикам и осуществляли гранатометные обстрелы в зоне АТО и ООС. Впоследствии они попали в плен, а теперь будут отбывать заключение.
Также СБУ удалось идентифицировать высокопоставленных оккупантов, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале. Как подтвердили источники 24 канала в спецслужбах, это заместитель командующего Черноморского флота России по материально – техническому обеспечению, генерал-майор Ясников М. Г., а также полковник Марков Д. А., командир 11 отдельной инженерной бригады. Их планируют подать в международный розыск.
Наши спецслужбы выявили незаконную деятельность ИТ-компании в Киеве. Ее основатели работали на врага, предоставляя ему технику и программное обеспечение. Их месячные прибыли составляли как минимум 4 миллиона гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.
Война России против Украины: коротко о главном
- Российские оккупанты не дают мирным жителям возможности покинуть территории, которые временно оказались под их контролем. Россияне начали расстреливать тех, кто хочет поехать на подконтрольную Украине территорию.
- Рашисты продолжают осуществлять обстрел приграничных районов Сумщины. Местных жителей предупредили об опасности вражеского огня.
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