Боевики и российский агент получили реальные сроки в Украине

18 мая 2022 , 16:13
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Источник:

СБУ

Российские захватчики уже начали отвечать за свои преступления против Украины. Высокопоставленные чиновники и боевики много лет проведут за решеткой.

Всем российским оккупантам и их прихвостням придется отвечать за свои преступления против Украины. Процесс уже запущен, и избежать справедливого наказания не удастся ни одному преступнику.

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Заключение рашистов и вражеского агента

Служба безопасности Украины отчиталась об очередном задержании коллаборантов, вражеских агентов и боевиков. Некоторые из них уже получили реальный тюремный срок.

В частности, на Ровненщине 13 лет лишения свободы получил российский агент, который собирал данные об украинских войсках и передавал их врагу. Коллаборационист отслеживал движение военной техники через станцию "Ровно". Его задержали при попытке передачи данных врагу.

На Луганщине 8 и 10 лет тюремного заключения получили двое боевиков так называемого "ЛНР". Они добровольно присоединились к боевикам и осуществляли гранатометные обстрелы в зоне АТО и ООС. Впоследствии они попали в плен, а теперь будут отбывать заключение.

Также СБУ удалось идентифицировать высокопоставленных оккупантов, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале. Как подтвердили источники 24 канала в спецслужбах, это заместитель командующего Черноморского флота России по материально – техническому обеспечению, генерал-майор Ясников М. Г., а также полковник Марков Д. А., командир 11 отдельной инженерной бригады. Их планируют подать в международный розыск.

Наши спецслужбы выявили незаконную деятельность ИТ-компании в Киеве. Ее основатели работали на врага, предоставляя ему технику и программное обеспечение. Их месячные прибыли составляли как минимум 4 миллиона гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.

Война России против Украины: коротко о главном

  • Российские оккупанты не дают мирным жителям возможности покинуть территории, которые временно оказались под их контролем. Россияне начали расстреливать тех, кто хочет поехать на подконтрольную Украине территорию.
  • Рашисты продолжают осуществлять обстрел приграничных районов Сумщины. Местных жителей предупредили об опасности вражеского огня.

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Автор: Ярослав Сиваківський