Боевики и российский агент получили реальные сроки в Украине

Российские захватчики уже начали отвечать за свои преступления против Украины. Высокопоставленные чиновники и боевики много лет проведут за решеткой.

Всем российским оккупантам и их прихвостням придется отвечать за свои преступления против Украины. Процесс уже запущен, и избежать справедливого наказания не удастся ни одному преступнику.

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Заключение рашистов и вражеского агента

Служба безопасности Украины отчиталась об очередном задержании коллаборантов, вражеских агентов и боевиков. Некоторые из них уже получили реальный тюремный срок.

В частности, на Ровненщине 13 лет лишения свободы получил российский агент, который собирал данные об украинских войсках и передавал их врагу. Коллаборационист отслеживал движение военной техники через станцию "Ровно". Его задержали при попытке передачи данных врагу.

На Луганщине 8 и 10 лет тюремного заключения получили двое боевиков так называемого "ЛНР". Они добровольно присоединились к боевикам и осуществляли гранатометные обстрелы в зоне АТО и ООС. Впоследствии они попали в плен, а теперь будут отбывать заключение.

Также СБУ удалось идентифицировать высокопоставленных оккупантов, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале. Как подтвердили источники 24 канала в спецслужбах, это заместитель командующего Черноморского флота России по материально – техническому обеспечению, генерал-майор Ясников М. Г., а также полковник Марков Д. А., командир 11 отдельной инженерной бригады. Их планируют подать в международный розыск.

Наши спецслужбы выявили незаконную деятельность ИТ-компании в Киеве. Ее основатели работали на врага, предоставляя ему технику и программное обеспечение. Их месячные прибыли составляли как минимум 4 миллиона гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.

Война России против Украины: коротко о главном

Российские оккупанты не дают мирным жителям возможности покинуть территории, которые временно оказались под их контролем. Россияне начали расстреливать тех, кто хочет поехать на подконтрольную Украине территорию.

Рашисты продолжают осуществлять обстрел приграничных районов Сумщины. Местных жителей предупредили об опасности вражеского огня.

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