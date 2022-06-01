Также боевики заявили, что Россия мобилизовала в псевдореспублике больных лиц, которые не получают нужной медицинской помощи. Российские боевики в росСМИ озвучили свою просьбу к главе Кремля.
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Боевики обратились к Путину
Боевики псевдореспублики пожаловались, что они были на передовой Херсоне без лекарств и продовольствия. Российские оккупанты заметили, что якобы высший штаб России игнорирует их вопросы.
Естественно, возмущенные больные и голодные боевики просят Владимира Путина проверить так называемую "законность их пребывания" на передовой.
Также боевики призывают, чтобы им провели медицинский осмотр. Каждый из них пожаловался на болезни, в частности на циррозы, тромбы, больную психику, многодетность или больных родственников. Они перечисляют все, лишь бы их только отпустили.
Российские боевики не хотят воевать и просят Россию отпустить их: смотрите видео
Последние новости о путинских боевиках
- С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Кремль силой мобилизует граждан Украины с временно оккупированных территорий. Россия вынуждает украинцев воевать против Вооруженных Сил Украины.
- Мобилизированные Россией боевики не хотят погибать. Например, 15 мая они бежали с поля боя под Харьковом и наткнулись на российских пограничников. Последние даже не знали, кто такие эти боевики, ведь они не фигурируют ни в каких официальных списках России. Поэтому естественно пограничники спрашивали их, кто они, и не отпускали.
- Жены и матери мобилизованных Россией боевиков выступают против того, чтобы их сыновья и мужья воевали. В частности, на временно оккупированном Донбассе женщины не дают сыновей в вузы, ведь оттуда их могут мобилизовать на войну России против Украины.
- Жены уже мобилизованных Россией мужчин 23 мая перекрыли дорогу, по которой боевиков везли на войну. То есть женщины переходят от разговоров к реальному сопротивлению российским оккупантам.
- 19 мая источники 24 канала в разведке объяснили, что Россия не считает количество раненых и погибших боевиков. Статистику ведут только в так называемых псевдореспубликах в Донецкой и Луганской областях. Соответствующие отчеты коллаборанты представляют российским генералам.
- Украинская разведка сообщала, что они получили данные о количестве погибших и раненых боевиков. В частности, с начала полномасштабных боевых действий и до 12 мая включительно на фронтах погибли 17 247 мобилизованных с временно оккупированных территорий. Еще 8 931 человек получил ранения.
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