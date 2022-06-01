Также боевики заявили, что Россия мобилизовала в псевдореспублике больных лиц, которые не получают нужной медицинской помощи. Российские боевики в росСМИ озвучили свою просьбу к главе Кремля.

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Боевики обратились к Путину

Боевики псевдореспублики пожаловались, что они были на передовой Херсоне без лекарств и продовольствия. Российские оккупанты заметили, что якобы высший штаб России игнорирует их вопросы.

Естественно, возмущенные больные и голодные боевики просят Владимира Путина проверить так называемую "законность их пребывания" на передовой.

Также боевики призывают, чтобы им провели медицинский осмотр. Каждый из них пожаловался на болезни, в частности на циррозы, тромбы, больную психику, многодетность или больных родственников. Они перечисляют все, лишь бы их только отпустили.

Российские боевики не хотят воевать и просят Россию отпустить их: смотрите видео

Последние новости о путинских боевиках

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Кремль силой мобилизует граждан Украины с временно оккупированных территорий. Россия вынуждает украинцев воевать против Вооруженных Сил Украины.

Мобилизированные Россией боевики не хотят погибать. Например, 15 мая они бежали с поля боя под Харьковом и наткнулись на российских пограничников. Последние даже не знали, кто такие эти боевики, ведь они не фигурируют ни в каких официальных списках России. Поэтому естественно пограничники спрашивали их, кто они, и не отпускали.

Жены и матери мобилизованных Россией боевиков выступают против того, чтобы их сыновья и мужья воевали. В частности, на временно оккупированном Донбассе женщины не дают сыновей в вузы, ведь оттуда их могут мобилизовать на войну России против Украины.

Жены уже мобилизованных Россией мужчин 23 мая перекрыли дорогу, по которой боевиков везли на войну. То есть женщины переходят от разговоров к реальному сопротивлению российским оккупантам.

19 мая источники 24 канала в разведке объяснили, что Россия не считает количество раненых и погибших боевиков. Статистику ведут только в так называемых псевдореспубликах в Донецкой и Луганской областях. Соответствующие отчеты коллаборанты представляют российским генералам.

Украинская разведка сообщала, что они получили данные о количестве погибших и раненых боевиков. В частности, с начала полномасштабных боевых действий и до 12 мая включительно на фронтах погибли 17 247 мобилизованных с временно оккупированных территорий. Еще 8 931 человек получил ранения.

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