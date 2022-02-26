Боевики могут взорвать емкости с химией в Донецке: оккупантам раздают противогазы

Оккупанты в Донецке раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.

Разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка в сети сообщила Служба опасности Украины. В городе – угроза провокаций.

Читайте также Станица Луганская отключена от газоснабжения из-за повреждения сетей

Оккупанты могут взорвать емкости с химией в Донецке

Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами,

– отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули: россияне попытаются обвинить в этой диверсии в отношении мирного населения украинских военных. "Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам", – заверили в ведомстве.

Всех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, просят быть бдительными.

Очередная пропаганда от России

Российские пропагандисты распространяют видео, в котором заявляют, что якобы 82 украинских военных сдались при захвате острова Змеиный. После этого им якобы вручили пайки в Севастополе.

На самом деле остров защищали 13 украинских пограничников. Все они держали оборону до последнего, но героически погибли.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.