Боевики могут взорвать емкости с химией в Донецке: оккупантам раздают противогазы
Источник:телеграм СБУ
Оккупанты в Донецке раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.
Разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка в сети сообщила Служба опасности Украины. В городе – угроза провокаций.
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Оккупанты могут взорвать емкости с химией в Донецке
Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами,
– отметили в СБУ.
В спецслужбе подчеркнули: россияне попытаются обвинить в этой диверсии в отношении мирного населения украинских военных. "Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам", – заверили в ведомстве.
Всех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, просят быть бдительными.
Очередная пропаганда от России
Российские пропагандисты распространяют видео, в котором заявляют, что якобы 82 украинских военных сдались при захвате острова Змеиный. После этого им якобы вручили пайки в Севастополе.
На самом деле остров защищали 13 украинских пограничников. Все они держали оборону до последнего, но героически погибли.
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