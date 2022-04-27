Боевики на Донбассе планируют направить курсантов в зону проведения боевых действий

Вожаки незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей хотят досрочно выпустить курсантов – еще совсем юных – из учебных заведений.

Все для того, чтобы направить их в зону проведения боевых действий на стороне россиян. Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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В частности, в списке заведений, которые досрочно завершат обучение и отправят своих студентов на войну, есть не менее 14 заведений.

Вместе с тем 24 апреля 2022 года в Донецком высшем общевойсковом командном училище уже состоялся досрочный выпуск курсантов. Их отправили для выполнения военных задач самопровозглашенной "республики".

Есть первые погибшие среди курсантов

В частности, среди выпускников есть первый погибший – 26 апреля 2022 года во время исполнения незаконного "военного долга" выпускник Донецкого высшего общевоенного командного училища лейтенант Мельников Олег Олегович. Ему было 24 года.

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