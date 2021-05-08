По состоянию на 17:00 8 мая пророссийские боевики на Донбассе уже успели 5 раз нарушить тишину. Били из минометов и гранатометов.

Так, оккупанты продолжают игнорировать перемирие. Кроме того, враг использует запрещенное оружие. Важно В больнице скончался военный, которого в конце апреля ранили на фронте Где было наиболее неспокойно Вблизи Южного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.

Неподалеку Новгородского оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

У Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 – с станковых противотанковых гранатометов.

В районе Авдеевки били из стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О нарушении боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ. На фронте разминировали более 43 гектаров На Донбассе выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. 8 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывчаток. Обратите внимание! Боевики на Донбассе в последние месяцы активизировались. Они чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают позиции ВСУ. С начала 2021 года погибли по меньшей мере 42 наших воина.