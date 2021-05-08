Боевики накрыли украинских военных минометным и гранатометным огнем
По состоянию на 17:00 8 мая пророссийские боевики на Донбассе уже успели 5 раз нарушить тишину. Били из минометов и гранатометов.
Источник:ООС
Так, оккупанты продолжают игнорировать перемирие. Кроме того, враг использует запрещенное оружие.
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Где было наиболее неспокойно
- Вблизи Южного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120 калибра.
- Неподалеку Новгородского оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
- У Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 – с станковых противотанковых гранатометов.
- В районе Авдеевки били из стрелкового оружия.
К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О нарушении боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.
На фронте разминировали более 43 гектаров
На Донбассе выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. 8 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывчаток.
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