Станом на 17:00 8 травня проросійські бойовики на Донбасі вже встигли 5 разів порушити тишу. Гатили з мінометів та гранатометів.

Так, окупанти продовжують ігнорувати перемир'я. Крім того, ворог використовує заборонену зброю.

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Де було найбільш неспокійно

Поблизу Південного ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120 калібру.

Неподалік Новгородського окупанти стріляли у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Біля Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Авдіївки гатили зі стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає. Про порушення бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

На фронті розмінували понад 43 гектари

На Донбасі виконують завдання й інші складові сил оборони. 8 травня піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 43 гектари території та передали на знищення 57 вибухівок.

Зверніть увагу! Бойовики на Донбасі останніми місяцями активізувались. Вони ледь не щодня прицільно обстрілюють позиції ЗСУ. Від початку 2021 року загинули щонайменше 42 наших воїнів.