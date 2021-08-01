Боевики обстреляли Авдеевку: потерь среди украинских военных нет

Российские боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой. Они били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики дважды нарушили договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в Операции объединенных сил на Донбассе.

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Боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки

Враг дважды обстреливал позиции украинских военных. Таким образом дважды нарушил режим прекращения огня.

Возле Авдеевки вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– рассказали в ООС.

Также добавили, что враг запускал беспилотник типа "Орлан-10". Боевых потерь среди украинских военных нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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