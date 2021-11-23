Боевики обстреляли Красногоровку: снаряд залетел в комнату мирных жителей

Российские наемники 22 ноября обстреляли поселок Красногоровка, что в Донецкой области. В результате пострадал дом мирных жителей. Поэтому областная прокуратура начала уголовное производство.

Досудебное расследование установило, что 22 ноября, около 13:00 представители незаконных вооруженных формирований России осуществили обстрел поселка Красногоровка Покровского района.

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Оккупанты обстреляли мирный поселок

Во время вражеской атаки получил повреждения жилой дом. Снаряд оккупантов пробил крышу и потолок дома, после чего влетел в комнату. К счастью, там он не разорвался. Пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.



Снаряд попал прямо в комнату / Донецкая областная прокуратура

Прокуратура открыла производство

Из-за обстрела боевиками Красногоровки Донецкая областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливают обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступления.



Боевики обстреляли Красногоровку / Донецкая областная прокуратура

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