Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке: пострадал мужчина
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Пророссийские боевики утром 5 августа обстреляли жилые дома в Красногоровке Донецкой области. Вражеский снаряд попал в квартиру многоэтажки.
Что известно о циничных обстрелах
Обстрелы произошли около 8 часов утра. Оккупанты попали в квартиру на улице Восточной.
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Вследствие враждебных действий пострадал 56-летний местный житель.
На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия,
– рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
На фото с места происшествия видно, что снаряды попали в балкон и полностью его разрушили. Пострадали также соседние окна. Сама же квартира и ее мебель превратились в руины.
Оккупанты обстреляли квартиру в Красногоровке / Фото Павла Кириленко
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