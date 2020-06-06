Войска оккупанта утром 6 июня обстреляли позиции ВСУ вблизи Опытного и Марьинки. В результате двое украинских защитников получили ранения.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили минские договоренности и обстреляли 6 июня позиции Объединенных сил, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Где стрелял враг и сколько раненых

Возле Опытного – из минометов калибра 120 миллиметров. Вследствие обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.

– из минометов калибра 120 миллиметров. Вследствие обстрелов Неподалеку от Марьинки противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Там враг ранил еще одного украинского защитника.

Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Сутки на Донбассе 5 июня: коротко

Войска оккупанта 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Двое украинских военных получили ранения.

военных Бойцы ВСУ уничтожили одного боевика.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героев – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала