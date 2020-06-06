Боевики обстреляли Опытное и Марьинку: ранены украинские бойцы
Войска оккупанта утром 6 июня обстреляли позиции ВСУ вблизи Опытного и Марьинки. В результате двое украинских защитников получили ранения.
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили минские договоренности и обстреляли 6 июня позиции Объединенных сил, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Где стрелял враг и сколько раненых
- Возле Опытного – из минометов калибра 120 миллиметров. Вследствие обстрелов один украинский боец получил осколочное ранение.
- Неподалеку от Марьинки противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Там враг ранил еще одного украинского защитника.
Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.
В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Сутки на Донбассе 5 июня: коротко
- Войска оккупанта 12 раз нарушили режим прекращения огня.
- Двое украинских военных получили ранения.
- Бойцы ВСУ уничтожили одного боевика.
Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героев – список по ссылке.
Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала