Війська окупанта вранці 6 червня обстріляли позиції ЗСУ поблизу Опитного й Мар’їнки. У результаті двоє українських захисників отримали поранення.

Російсько-окупаційні війська вкотре порушили мінські домовленості та обстріляли 6 червня позиції Об’єднаних сил, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Де стріляв ворог та скільки поранених

Біля Опитного – з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення.

– з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів Неподалік Мар’їнки противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Там ворог поранив ще одного українського захисника.

Обидвом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Доба на Донбасі 5 червня: коротко

Війська окупанта 12 разів порушили режим припинення вогню.

припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

військових отримали поранення. Бійці ЗСУ знищили одного бойовика.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал