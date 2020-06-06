Бойовики обстріляли Опитне й Мар’їнку: поранені українські бійці
Війська окупанта вранці 6 червня обстріляли позиції ЗСУ поблизу Опитного й Мар’їнки. У результаті двоє українських захисників отримали поранення.
Російсько-окупаційні війська вкотре порушили мінські домовленості та обстріляли 6 червня позиції Об’єднаних сил, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Де стріляв ворог та скільки поранених
- Біля Опитного – з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення.
- Неподалік Мар’їнки противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Там ворог поранив ще одного українського захисника.
Обидвом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували.
У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Доба на Донбасі 5 червня: коротко
- Війська окупанта 12 разів порушили режим припинення вогню.
- Двоє українських військових отримали поранення.
- Бійці ЗСУ знищили одного бойовика.
Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.