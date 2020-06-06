Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення. Ворог не залишився без відповіді, втративши одного бойовика.

Окупанти вкотре порушили мінські домовленості та обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції обстріляли неподалік:

Авдіївки;

Павлополя;

Опитного;

Старогнатівки;

Широкиного.

Для придушення вогневих засобів противника воїни ООС оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їх злочини не залишаться безкарними.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські побойовики обстріляли позиції поблизу:

Новолуганського;

Хутора Вільного;

Новоолександрівки.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Однак окупантам надали гідну відсіч, вбивши одного бойовика.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал