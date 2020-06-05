Українські військові у зоні проведення ООС виявили координати ворожого міномета. Прицільним вогнем військові ЗСУ завдали потужного удару і ліквідували міномет окупантів.

Наші захисники після обстрілу окупантами позицій українських військових виявили ворожий міномет калібру 120 міліметрів, з якого бойовики вели вогонь. Про це розповів волонтер Роман Доник у фейсбуці.

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Після цього гармату прицільними ударами вдалося знищити. Доник опублікував відео з аерозйомки. На ньому видно потужну відповідь бійців та ліквідацію міномета.

Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений міномет, що обстрілював наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати (9:43). Не втекли,

– написав Доник.

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Ситуація на Донбасі: останні новини

Зауважимо, що протягом 4 червня бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, обійшлося без втрат серед воїнів Об'єднаних сил.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу