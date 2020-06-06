Украинские военные в зоне проведения ООС обнаружили координаты вражеского миномета. Прицельным огнем военные ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали миномет оккупантов.

Наши защитники после обстрела оккупантами позиций украинских военных обнаружили вражеский миномет калибра 120 миллиметров, из которого боевики вели огонь. Об этом рассказал волонтер Роман Доник в фейсбук.

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После этого пушку прицельными ударами удалось уничтожить. Доник опубликовал видео аэросъемки. На нем видно мощный ответ бойцов и момент ликвидации миномета.

Повтор по заявкам телезрителей. Неудачный забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен миномет, который обстреливал наши позиции. Минометный расчет пытался уйти от возмездия (9:43). Не убежали,

– написал Доник.

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Ситуация на Донбассе: последние новости

Заметим, что в течение 4 июня боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Традиционно били из запрещенного минскими договоренностями оружия. К счастью, обошлось без потерь среди воинов Объединенных сил.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героев – список по ссылке.



Оккупированные Россией районы Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала