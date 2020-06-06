За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения. Враг не остался без ответа, потеряв одного боевика.

Оккупанты в очередной раз нарушили минские договоренности и обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши позиции обстреляли неподалеку:

Авдеевки;

Павлополя;

Опытного;

Старогнатовки;

Широкино.

Для подавления огневых средств противника воины ООС оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступления не останутся безнаказанными.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские побоевики обстреляли позиции вблизи:

Новолуганского;

Хутора Свободного;

Новоалександровки.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако оккупантам оказали достойный отпор, убив одного боевика.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. От начала 2020 года погибли уже 53 героев – список по ссылке.

Карта оккупированных территорий / 24 канал