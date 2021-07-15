Боевики на Донбассе обстреляли поселок с гражданскими: Бутусов опубликовал запись разговоров
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Российские наемники 12 июля открыли огонь по поселку Гольмовский, расположенному на оккупированной территории Донетчины. Журналист Юрий Бутусов обнародовал запись переговоров полковника России с террористом, на которой тот дает координаты целей.
По словам журналиста, эта запись свидетельствует о том, что обстрел проводился намеренно для провокации накануне переговоров в нормандском формате.
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Детали записи переговоров оккупантов
Переговоры вел полковник вооруженных сил России Сергей Ростовцев (позывной "Дон"), который также является заместителем командира 3-й ОМСБр "Беркут" и куратором артиллерийских подразделений, и командир террористов Игорь Украинец (позывной "Минер").
Во время разговора российский военный передал несколько координат для артиллерийских ударов. Была задача в общем выпустить более 170 снарядов.
Террорист в ответ заявил, что эти координаты не дотягивают до украинских военных и попадают на территорию поселка Гольмовский.
Далее Ростовцев приказал не задавать вопросы и выполнять приказ. На фразу о том, что могут пострадать гражданские, российский военный цинично выпалил – "не катастрофа". "Будто впервые", – добавил он.
Боевик продолжил: "Понял. Типа "укрофашисты" в православный праздник детишек накрыли". После этого "Минер" пошел выполнять приказ российского полковника.
Циничный разговор российского полковника и боевика: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение 13 июля оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских атак 1 украинский военный погиб. Кроме того, 5 бойцов получили ранения, еще 1 – боевое травмирование.
- 14 июля боевики снова 13 раз срывали тишину. Пули российских наемников ранили 2 украинских воинов.