Боевики на Донбассе обстреляли поселок с гражданскими: Бутусов опубликовал запись разговоров

Российские наемники 12 июля открыли огонь по поселку Гольмовский, расположенному на оккупированной территории Донетчины. Журналист Юрий Бутусов обнародовал запись переговоров полковника России с террористом, на которой тот дает координаты целей.

По словам журналиста, эта запись свидетельствует о том, что обстрел проводился намеренно для провокации накануне переговоров в нормандском формате.

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Детали записи переговоров оккупантов

Переговоры вел полковник вооруженных сил России Сергей Ростовцев (позывной "Дон"), который также является заместителем командира 3-й ОМСБр "Беркут" и куратором артиллерийских подразделений, и командир террористов Игорь Украинец (позывной "Минер").

Во время разговора российский военный передал несколько координат для артиллерийских ударов. Была задача в общем выпустить более 170 снарядов.

Террорист в ответ заявил, что эти координаты не дотягивают до украинских военных и попадают на территорию поселка Гольмовский.

Далее Ростовцев приказал не задавать вопросы и выполнять приказ. На фразу о том, что могут пострадать гражданские, российский военный цинично выпалил – "не катастрофа". "Будто впервые", – добавил он.

Боевик продолжил: "Понял. Типа "укрофашисты" в православный праздник детишек накрыли". После этого "Минер" пошел выполнять приказ российского полковника.

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