Пророссийские боевики 17 июля 18 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе. В результате обстрелов военные ВСУ не пострадали.

Оккупанты обстреливали позиции украинской армии из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Актуально Могут ли боевиков на Донбассе признать комбатантами: что об этом известно Где в зоне ООС было горячей всего В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики били из гранатометов: вблизи Талаковки, Староигнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино.

Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82 калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", оккупанты стреляли из минометов: возле Новотошковского,

неподалеку населенного пункта Луганское. Потери оккупантов По данным разведки, 17 июля военные ВСУ уничтожили одного захватчика. Важно! С начала 2020 года оккупанты сотни раз открывали огонь по ВСУ, в результате чего погибли 62 военнослужащих. С поименным списком погибших героев можно ознакомиться по ссылке.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала