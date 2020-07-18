Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов: где было горячее всего
Пророссийские боевики 17 июля 18 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе. В результате обстрелов военные ВСУ не пострадали.
Оккупанты обстреливали позиции украинской армии из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Актуально Могут ли боевиков на Донбассе признать комбатантами: что об этом известно
Где в зоне ООС было горячей всего
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики били из гранатометов:
- вблизи Талаковки, Староигнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино.
- Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82 калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", оккупанты стреляли из минометов:
- возле Новотошковского,
- неподалеку населенного пункта Луганское.
Потери оккупантов
По данным разведки, 17 июля военные ВСУ уничтожили одного захватчика.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала