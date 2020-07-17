Боевики на Донбассе, в том числе и те, которые являются подозреваемыми в причастности к катастрофе МН17, не могут считаться комбатантами. Поэтому Украина надеется, что суд в Гааге откажет в иммунитете таким людям.

Причастность России к сбитию MH17

Главная причина – то, что Россия не признает себя стороной конфликта и отрицает контроль над боевиками на Донбассе. Об этом пишет РБК-Украина.

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Издание напоминает, что сегодня по делу о катастрофе MH17 проходят четверо подозреваемых:

россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов,

украинец Леонид Харченко.

На суде в Гааге поднимали вопрос о том, могут ли их признать комбатантами и, соответственно, есть ли у них иммунитет от уголовного преследования. Однако, по мнению прокуратуры Нидерландов, Пулатов, Гиркин, Харченко и Дубинский не могут считаться комбатантами по вышеупомянутой причине.

Кто такие комбатанты

Согласно Женевской конвенции, комбатанты – это активные участники вооруженных конфликтов, на которых распространяются особые правила и которых могут при определенных обстоятельствах освободить от уголовного преследования.

Комбатантами считают весь личный состав:

регулярных вооруженных сил,

ополчений,

добровольческих и партизанских отрядов.

Согласно международному праву, они имеют право применять силу в ситуации вооруженного конфликта. Кроме того, комбатант должен открыто входить в вооруженные формирования одной из сторон в международно признанном конфликте.

Позиция украинской стороны

Украина рассчитывает, что коллегия судей в Гааге прислушается к аргументам прокуроров. Особенно, учитывая, что сами бывшие боевики не называют себя комбатантами.

Кстати, ни один из обвиняемых лично не заявлял о статусе комбатанта. В таком случае, конечно, вопрос о наличии иммунитета будет решать суд. Уверен, что в материалах дела имеется достаточно информации для того,

– отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Согласно его словам, для статуса комбатанта необходимоо, чтобы установленные критерии выполняли одновременно.

Говорится о:

наличии дисциплинарной системы и

строгом соблюдении норм международного гуманитарного права в вооруженном формировании.

"Понятно, что в случае с незаконными вооруженными формированиями РФ на Донбассе об этом даже не говорится. А в случае невыполнения хотя бы одного из критериев обвиняемый права на иммунитет комбатанта не имеет", – отметил Мамедов.

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Что известно о катастрофе MH17 в небе над Донбассом: коротко

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук" привезли на оккупированный Донбасс из России. В РФ все отрицают.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинский, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").



Сбитие NH17: трагедия в цифрах / Инфографика 24 канала