Бойовики на Донбасі, зокрема й ті, що є підозрюваними у причетності до катастрофи МН17, не можуть вважатися комбатантами. Тому Україна сподівається, що суд в Гаазі відмовить в імунітеті таким людям.

Причетність Росії до збиття MH17

Головна причина – те, що Росія не визнає себе стороною конфлікту та заперечує контроль над бойовиками на Донбасі. Про це пише РБК-Україна.

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Видання нагадує, що сьогодні у справі про катастрофу MH17 проходять четверо підозрюваних:

росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

українець Леонід Харченко.

На суді в Гаазі піднімали питання про те, чи можуть їх визнати комбатантами та, відповідно, чи мають вони імунітет від кримінального переслідування. Однак, на думку прокуратури Нідерландів, Пулатов, Гіркін, Харченко та Дубинський не можуть вважатися комбатантами з вищезазначеної причини.

Хто такі комбатанти

Відповідно до Женевської конвенції, комбатанти – це активні учасники збройних конфліктів, на яких поширюються особливі правила та яких можуть за певних обставин зільнити від кримінального переслідування.

Комбатантами вважають весь особовий склад:

регулярних збройних сил,

ополчень,

добровольчих і партизанських загонів.

Згідно з міжнародним правом, вони мають право застосовувати силу в ситуації збройного конфлікту. Крім того, комбатант має відкрито входити до збройних формувань однієї зі сторін у міжнародно визнаному конфлікті.

Позиція української сторони

Україна розраховує, що колегія суддів у Гаазі прислухається до аргументів прокурорів. Особливо, враховуючи, що самі колишні бойовики не називають себе комбатантами.

До речі, жоден з обвинувачених особисто не заявляв про статус комбатанта. В такому разі, звичайно, питання про наявність імунітету буде вирішувати суд. Упевнений, що в матеріалах справи є достатньо інформації для цього,

– зазначив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його совами, для статусу комбатанта треба, щоб встановлені критерії виконували одночасно.

Мовиться про:

наявність дисциплінарної системи і

суворе дотримання норм міжнародного гуманітарного права в збройному формуванні.

"Зрозуміло, що у випадку з незаконними збройними формуваннями РФ на Донбасі про це навіть не мовиться. А в разі невиконання хоча б одного з критеріїв обвинувачуваний права на імунітет комбатанта не має", – зауважив Мамедов.

До теми Шості роковини збиття рейсу MH17: як це було

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом: коротко

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук" привезли на окупований Донбас з Росії. У РФ все заперечують.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").



Збиття NH17: трагедія в цифрах / Інфографіка 24 каналу