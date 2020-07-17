17 липня 2020 року минає 6 років від дня катастрофи Боїнга МН17, який збили на Донбасі. Тоді загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Хоч і низка доказів вказують на винуватість Росії, Кремль продовжує поширювати фейки, аби довести власну "невинуватість".

Росія з самого початку заперечувала будь-яку причетність до збиття лайнера, хоч і в перші години низка російських медіа зазначали, що бойовики (по-їхньому – "ополченці") збили транспортний літак українських ВПС Ан-26. Однак, коли стало зрозуміло, що це був пасажирський боїнг, цю "переможну" інформацію почали зачищати.

Натомість російська пропаганда один за іншим продукувала фейки, перекладаючи відповідальність за збиття літака на Україну. Усі тези здебільшого суперечать одна одній (а іноді – й здоровому глузду), але Кремль це мало хвилює.

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Сайт 24 каналу зібрав найбільш абсурдні вигадки Росії щодо версій катастрофи та кремлівські "докази", які мали б вплинути на хід слідства.

Версії РФ щодо збиття МН-17 суперечать одна одній

Росія висувала низку версій збиття пасажирського боїнга, але жодної із них так і не підтвердили ні розслідувачі, ні міжнародна спільнота. Основні гіпотези були такі:

Боїнг збив український Су-25.

На п'ятий день після трагедії, 21 липня 2014 року, Міноборони Росії заявило, що радари нібито зафіксували український військовий літак Су-25 у кількох кілометрах від маршруту польоту МН-17. Таким чином, за їхніми твердженнями, винищувач цілком міг збити пасажирський літак.

… чи український "Бук".

Ще одна версія від Кремля: російські військові нібито мають супутникові знімки, які підтверджують, що українська армія перекинула одну з установок "Бук" у район катастрофи. До цього варіанту у різних його інтерпретаціях РФ поверталася неодноразово, час від часу публікуючи нові сенсаційні "докази", основані на результатах фейкових експертиз. Наприклад, намагалися переконати усіх, що у бойовиків не було системи "Бук" в принципі.

… або ж експериментальний апарат США.

У момент, коли збили пасажирський боїнг, над зоною конфлікту нібито зафіксували експериментальний апарат США, який, за версією російських ЗМІ, мусив виявляти запуски ракет і, водночас, сам мав здатність це робити. Власне цей і нібито збив МН17.

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Все вищезазначене – звісно ж, не більше, ніж фейки, вигадані Кремлем для переведення стрілок, аби у жодному разі не визнавати свою провину.

Це неодноразово підтверджували як розслідування низки організацій, зокрема Bellingcat, так і сама Міжнародна слідча група. Остання 24 травня 2018 року представила в нідерландському Утрехті нову доповідь про катастрофу MH17. Слідчі дійшли до висновку, що "Бук", з якого був збитий літак, доставили з бази 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом (РФ).

Тоді ж журналістам презентували відеоаналіз пересування російського "Бука" від місця його постійної дислокації в Росії до району в Україні, над яким був збитий пасажирський лайнер.

Справжньою ціллю був літак Путіна

Російські ЗМІ абсолютно серйозно висували цю версію лише з посиланням на те, що обидва борти нібито пролітали ту ж саму точку над Варшавою і є подібними на вигляд.



Скріншот із сайту RT

Експерти легко довели абсурдність цієї гіпотези: маршрут польоту з Варшави до Москви йде майже на 1000 км на північ від Донецька.



Шлях від Варшави до Москви ​йде майже на 1000 км на північ від Донецька / ілюстрація StopFake

На борту МН-17 ще до вильоту були лише трупи

Те, що деякі пасажири Boeing-777 могли бути мертвими ще до падіння, зазначив тодішній ватажок бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) у перші дні після катастрофи. Він переповідав слова очевидців, які нібито говорили про те, що трупи виглядали "несвіжими".

На основі таких тверджень Гіркін припустив, що у літак, ще перед вильотом в Амстердамі, завантажили трупи. Мовляв, українці та європейці влаштували таку жахливу виставу, щоб створити проблеми для РФ. Це досить дике припущення активно поширювали російські ЗМІ.



Версія Гіркіна про мерців на борту / скріншот

Тим часом інформацію про особистостей, які загинули внаслідок катастрофи, публікували провідні світові медіа, а їхні рідні досі намагаються добитися справедливого покарання для виконавців злочину та їхніх керівників.

Свідчення "іспанського диспетчера" з "Борисполя"

Російські ЗМІ також активно поширювали розповідь "іспанського диспетчера", який нібито працював у "Борисполі" і особисто бачив на радарах два українських військових літаки, які пролітали біля МН17 незадовго до падіння останнього.



Фейк про "диспетчера" / скріншот RT

Як з'ясувалося згодом, цей самий "диспетчер" – іспанець Хосе Карлос Барріос Санчес – раніше відсидів у в'язниці Іспанії за шахрайство. Він, до речі, згодом визнав: за брехню отримав 48 тисяч доларів від пропагандистського телеканалу RT. За ці гроші йому потрібно було опублікувати заздалегідь підготовлені повідомлення від імені диспетчера, а також – кілька разів з'явитися в ефірі російських політичних ток-шоу.

Як розповіли StopFake у пресслужбі Украероруху, людина з таким іменем у них не працювала. Також ресурс з'ясував, що його твіт був написаний з фейкового аккаунту, який станом на 18 липня 2014 року (наступний день після катастрофи) було видалено.

Нідерланди "визнали" причетність українських винищувачів до катастрофи

У червні 2019 року російські ЗМІ повідомили свіжий фейк: Нідерланди нібито визнали, що українські винищувачі причетні до катастрофи. При цьому посилаються пропагандистські медіа на голландський ресурс, якому надали цю інформацію "достовірні джерела".



Росія маніпулює фактами, як завжди вміло / скріншот

Тут уже, здавалося б, є всі документи: чотири фотокопії зі свідченнями очевидців з окупованих територій, які бачили українські літаки у небі перед катастрофою. Крім того, дані зі звіту розвідки Нідерландів на запит генпрокуратури цієї країни, де йдеться про те, що місця базування "Бук" Росії та України в липні 2014 перебували далеко від зони падіння МН17 і це нібито доводить, що літак збили саме з повітря, а не з землі.

Однак, як зазначає StopFake, насправді вся інформація у наданих документах – вирвана з контексту і фактично нічого не доводить. Сам звіт голландських розвідників російські ЗМІ опублікували не повністю. Зокрема, пропустили важливі висновки, де чітко вказано: українські "Буки" було неможливо перекинути у те місце, звідки був зроблений запуск ракети, оскільки ця територія була окупована. У росіян же якраз така можливість була.