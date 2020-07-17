17 июля 2020 года проходит 6 лет со дня катастрофы Боинга МН17, который сбили на Донбассе. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту. Хотя и ряд доказательств указывают на виновность России, Кремль продолжает распространять фейки, чтобы доказать собственную "невиновность".

Россия с самого начала откидывала любую причастность к катастрофе лайнера, хоть в первые часы ряд российских медиа отмечали, что боевики (по-ихнему – "ополченцы") сбили транспортный самолет украинских ВВС Ан-26. Однако, когда стало понятно, что это был пассажирский "Боинг", эту "победную" информацию начали зачищать.

Зато российская пропаганда один за другим выдавала фейки, перекладывая ответственность за кататсрофу самолета на Украину. Все тезисы зачастую противоречат друг другу (а иногда – и здравому смыслу), но Кремль это мало волнует.

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Сайт 24 канала собрал наиболее абсурдные выдумки России относительно версии катастрофы и кремлевские "доказательства", которые должны повлиять на ход следствия.

Версии РФ о причинах падения МН-17 противоречат друг другу

Россия выдвигала ряд версий о причинах падения пассажирского боинга, но ни одной из них так и не подтвердили ни расследователи, ни международное сообщество. Основные гипотезы были такие:

"Боинг" сбил украинский Су-25.

На пятый день после трагедии, 21 июля 2014 года , Минобороны России заявило, что радары якобы зафиксировали украинский военный самолет Су-25 в нескольких километрах от маршрута полета МН-17. Таким образом, по их утверждениям, истребитель вполне мог сбить пассажирский самолет.

... или украинский "Бук".

Еще одна версия от Кремля: российские военные якобы имеют спутниковые снимки, подтверждающие, что украинская армия перебросила одну из установок "Бук" в район катастрофы. К этому варианту в разных его интерпретациях РФ возвращалась неоднократно, время от времени публикуя новые сенсационные "доказательства", основанные на результатах фейковых экспертиз. Например, пытались убедить всех, что у боевиков не было системы "Бук" в принципе.

... или же экспериментальный аппарат США.

В момент, когда сбили пассажирский "Боинг", над зоной конфликта якобы зафиксировали экспериментальный аппарат США, который, по версии российских СМИ, должен был фиксировать запуски ракет и одновременно сам обладал способностью это делать. Собственно он и якобы сбил МН17.

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Все вышеперечисленное – конечно же, не более, чем фейки, выдуманные Кремлем для перевода стрелок, чтобы ни в коем случае не признавать свою вину.

Это неоднократно подтверждали как расследование ряда организаций, в частности Bellingcat, так и сама Международная следственная группа. Последняя 24 мая 2018 года представила в нидерландском Утрехте новый доклад о катастрофе MH17. Следователи пришли к выводу, что "Бук", из которого был сбит самолет, доставили с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском (РФ).

Тогда же журналистам презентовали видеоанализ передвижения российского "Бука" с места его постоянной дислокации в России в район в Украине, над которым был сбит пассажирский лайнер.

Настоящей целью был самолет Путина

Российские СМИ абсолютно серьезно выдвигали эту версию только со ссылкой на то, что оба борта якобы пролетали ту же точку над Варшавой и внешне похожи.



Скриншот с сайта RT

Эксперты легко доказали абсурдность этой гипотезы: маршрут полета из Варшавы в Москву проходит почти на 1000 км к северу от Донецка.



Путь от Варшавы до Москвы проходит почти на 1000 км севернее Донецка / Иллюстрация StopFake

На борту МН-17 еще до вылета были только трупы

То, что некоторые пассажиры Boeing-777 могли быть мертвыми еще до падения, отметил тогдашний главарь боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) в первые дни после катастрофы. Он рассказывал слова очевидцев, которые якобы говорили о том, что трупы выглядели "несвежими".

На основе таких утверждений Гиркин предположил, что в самолет, еще перед вылетом в Амстердаме, погрузили трупы. Мол, украинцы и европейцы устроили такое ​​ужасное представление, чтобы создать проблемы для РФ. Это, довольно дикое, предположение активно распространяли российские СМИ.



Версия Гиркина о мертвецах на борту / Скриншот

Между тем информацию о личностях, которые погибли в результате катастрофы, публиковали ведущие мировые СМИ, а их родные до сих пор пытаются добиться справедливого наказания для исполнителей преступления и их руководителей.

Свидетельство "испанского диспетчера" из "Борисполя"

Российские СМИ также активно распространяли рассказ "испанского диспетчера", который якобы работал в "Борисполе" и лично видел на радарах два украинских военных самолета, которые пролетали возле МН17 незадолго до падения последнего.



Фейк про "диспетчера" / Скриншот RT

Как выяснилось впоследствии, этот самый "диспетчер" – испанец Хосе Карлос Барриос Санчес – ранее отсидел в тюрьме Испании за мошенничество. Он, кстати, впоследствии признал: за ложь получил 48 тысяч долларов от пропагандистского телеканала RT. За эти деньги ему нужно было опубликовать заранее подготовленные сообщения от имени диспетчера, а также – несколько раз появиться в эфире российских политических ток-шоу.

Как рассказали StopFake в пресс-служба "Украэроруха", человек с таким именем у них не работал. Также ресурс выяснил, что его твит был написан с фейкового аккаунта, который по состоянию на 18 июля 2014 года (следующий день после катастрофы) был удален.

Нидерланды "признали" причастность украинских истребителей к катастрофе

В июне 2019 года российские СМИ выдали свежий фейк: Нидерланды якобы признали, что украинские истребители причастны к катастрофе. При этом ссылаются пропагандистские медиа на голландский ресурс, которому предоставили эту информацию "достоверные источники".



Россия манипулирует фактами, как всегда умело / Скриншот

Здесь уже, казалось бы, есть все документы: четыре фотокопии с свидетельствами очевидцев с оккупированных территорий, которые видели украинские самолеты в небе перед катастрофой. Кроме того, данные из отчета разведки Нидерландов на запрос генпрокуратуры этой страны, где говорится о том, что места базирования "Буков" в России и Украине в июле 2014 года находились далеко от зоны падения МН17 и это якобы доказывает, что самолет сбили именно с воздуха, а не из земли.

Однако, как отмечает StopFake, на самом деле вся информация в предоставленных документах – вырвана из контекста и фактически ничего не доказывает. Сам отчет голландских разведчиков российские СМИ опубликовали не полностью. В частности, пропустили важные выводы, где четко указано: украинские "Буки" не могли перебросить в то место, откуда был сделан запуск ракеты, поскольку эта территория была оккупирована. У россиян же как раз такая возможность была.