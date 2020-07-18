Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів: де було найгарячіше
Проросійські бойовики 17 липня 18 разів відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі. В результаті обстрілів військові ЗСУ не постраждали.
Окупанти обстрілювали позиції української армії з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
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Де в зоні ООС було найгарячіше
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики гатили з гранатометів:
- поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам'янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного.
- Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82 калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти стріляли з мінометів:
- біля Новотошківського,
- неподалік населеного пункту Луганське.
Втрати окупантів
За даними розвідки, 17 липня військові ЗСУ знищили одного загарбника.