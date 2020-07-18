Проросійські бойовики 17 липня 18 разів відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі. В результаті обстрілів військові ЗСУ не постраждали.

Окупанти обстрілювали позиції української армії з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС. Актуально Чи можуть бойовиків на Донбасі визнати комбатантами: що про це відомо Де в зоні ООС було найгарячіше У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики гатили з гранатометів: поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам'янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного.

Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82 калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти стріляли з мінометів: біля Новотошківського,

неподалік населеного пункту Луганське. Втрати окупантів За даними розвідки, 17 липня військові ЗСУ знищили одного загарбника. Важливо! З початку 2020 року окупанти сотні разів відкривали вогонь по ЗСУ, внаслідок чого загинули 62 військових. З поіменним списком загиблих героїв можна ознайомитись за посиланням.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу