Боевики планировали взорвать вокзал: СБУ показала видео тренировок в зоне ООС
Источник:СБУ
СБУ провела тренировку в зоне проведения ООС. В селе Константиновка Краматорского района украинские военные разминировали вокзал.
Целью этой тренировки стало усиление взаимодействия между различными структурами в борьбе с террористической угрозой. Участие в учениях приняли представители СБУ, ГСЧС, полиции, государственной и местной власти.
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"Террористы" заложили 3 бомбы
По сценарию тренировки "террористы" заминировали вокзал в селе Константиновка. Они заложили 3 взрывных устройства, 2 из которых сдетонировали сразу.
Правоохранителям пришлось быстро эвакуировать пассажиров и работников вокзала и начать поиск третьего устройства. Для этого полиция и следователи СБУ окружили здание.
Третью "бомбу" нашла служебная собака. Взрывное устройство обезвредили.
Поиски "бомбы" во время учений в Константиновке
После обучения руководство Антитеррористического центра СБУ разработало дополнительные инструкции для улучшения взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов.
Обучение правоохранителей в Константиновке: впечатляющее видео
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