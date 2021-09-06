Боевики планировали взорвать вокзал: СБУ показала видео тренировок в зоне ООС

СБУ провела тренировку в зоне проведения ООС. В селе Константиновка Краматорского района украинские военные разминировали вокзал.

Целью этой тренировки стало усиление взаимодействия между различными структурами в борьбе с террористической угрозой. Участие в учениях приняли представители СБУ, ГСЧС, полиции, государственной и местной власти.

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"Террористы" заложили 3 бомбы

По сценарию тренировки "террористы" заминировали вокзал в селе Константиновка. Они заложили 3 взрывных устройства, 2 из которых сдетонировали сразу.

Правоохранителям пришлось быстро эвакуировать пассажиров и работников вокзала и начать поиск третьего устройства. Для этого полиция и следователи СБУ окружили здание.

Третью "бомбу" нашла служебная собака. Взрывное устройство обезвредили.



Поиски "бомбы" во время учений в Константиновке

После обучения руководство Антитеррористического центра СБУ разработало дополнительные инструкции для улучшения взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов.

Обучение правоохранителей в Константиновке: впечатляющее видео

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