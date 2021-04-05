Пророссийские боевики опубликовали в сети новое видео со скоплением военной техники на полигонах, однако не указали место ее дислокации. В то же время представители ОБСЕ зафиксировали такое же российское вооружение на оккупированном Донбассе.

Один из роликов разместил в сети бывший главарь террористов "ДНР" Игорь (Стрелков) Гиркин.

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Что есть на видео боевиков

На опубликованном им видео видна колонна из десятков танков и гаубиц.

Боевики похвастались колонной военной техники: видео

О чем сообщает ОБСЕ

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 апреля говорится о том, что Украина сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований России.

В течение 30 – 31 марта ОБСЕ зафиксировала перемещение большого количества танков оккупантов в районе населенных пунктов Крутая Балка, Спартак и Каштаново, максимально близко к линии разграничения.

Также 31 марта патруль миссии заметил на полигоне вблизи Бугаевки, что на Луганщине, скопление такого вооружения: 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 6 прицепных гаубиц Д-30 "Лягушка" и прицепную противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

А 1 апреля недалеко от Свободного, что на оккупированной Донетчине, заметили 6 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Все вооружение находилось с нарушением линий отвода.

Кроме этого, за пределами выделенных мест хранения на полигоне вблизи той же Бугаевки 31 марта зафиксировали 28 танков, 2 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10", 8 минометов 2Б11 "Сани", 1 самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона-С", а также 82 боевые бронированные машины, на двух из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23.

В зоне безопасности тоже не обошлось без нарушений. У Свободного патруль миссии обнаружил 7 единиц БМП-1 и 1 БМП-2, а также 1 зенитную установку ЗУ-23.

Наблюдатели отметили, что целью увеличения количества провокационных и прицельных обстрелов со стороны России является искусственное наращивание общественного напряжения в регионе и распространение в информационном пространстве фейков об эскалации ситуации со стороны Вооруженных сил Украины.

В ОБСЕ подытожили, что уровень угрозы эскалации конфликта в районе проведения ООС сохраняется.

Обострение на Донбассе: главное

Очередное обострение на Донбассе началось с боя у Шумов 26 марта. Тогда в результате обстрелов оккупантов погибли 4 украинских военных, еще 2 – получили ранения.

Позже украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.

Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с границей Украины.

Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала