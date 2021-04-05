Проросійські бойовики оприлюднили у мережі нове відео зі скупченням військової техніки на полігонах, однак не вказали місце її дислокації. Водночас представники ОБСЄ зафіксували таке ж російське озброєння на окупованому Донбасі.

Один із роликів розмістив у мережі колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор (Стрєлков) Гіркін.

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Що є на відео бойовиків

На опублікованому ним відео видно колону із десятків танків і гаубиць.

Бойовики похвалилися колоною військової техніки: відео

Про що повідомляє ОБСЄ

У звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 2 квітня йдеться про те, що Україна повідомляє про грубі порушення зі сторони збройних формувань Росії.

Протягом 30 – 31 березня ОБСЄ зафіксувала переміщення великої кількості танків окупанта у районі населених пунктів Крута Балка, Спартак та Каштанове, що максимально близько до лінії розмежування.

окупанта у районі населених пунктів що максимально близько до лінії розмежування. Також 31 березня патруль місії помітив на полігоні поблизу Бугаївки , що на Луганщині, скупчення такого озброєння : 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 6 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та причіпну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

, що на Луганщині, : 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 6 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та причіпну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". А 1 квітня неподалік Свободного , що на окупованій Донеччині, помітили 6 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика". Усе озброєння перебувало з порушенням ліній відведення.

, що на окупованій Донеччині, 6 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика". Усе озброєння перебувало з порушенням ліній відведення. Крім цього, за межами виділених місць зберігання на полігоні поблизу тієї ж Бугаївки 31 березня зафіксували 28 танків, 2 зенітно-ракетних комплекси 9К35 "Стріла-10", 8 мінометів 2Б11 "Сані", 1 самохідна артилерійська гармата 2С9 "Нона-С", а також 82 бойові броньовані машини, на двох із яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23.

на полігоні поблизу тієї ж 31 березня зафіксували 28 танків, 2 зенітно-ракетних комплекси 9К35 "Стріла-10", 8 мінометів 2Б11 "Сані", 1 самохідна артилерійська гармата 2С9 "Нона-С", а також 82 бойові броньовані машини, на двох із яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23. У зоні безпеки теж не обійшлося без порушень. Біля Свободного патруль місії виявив 7 одиниць БМП-1 та 1 БМП-2, а також 1 зенітну установку ЗУ-23.

Спостерігачі наголосили, що метою збільшення кількості провокаційних та прицільних обстрілів зі сторони Росії є штучне нарощування суспільної напруги в регіоні та розповсюдження в інформаційному просторі фейків про ескалацію ситуації зі сторони Збройних сил України.

В ОБСЄ підсумували, що рівень загрози ескалації конфлікту в районі проведення ООС зберігається.

Загострення на Донбасі: головне

Чергове загострення на Донбасі почалося з бою біля Шумів 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 українських військових, ще 2 – отримали поранення.

Пізніше українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.

Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з кордоном України.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу