Это произошло 17 июня в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг открыл огонь примерно в 18:30.
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Что известно о состоянии бойца
Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь. После этого его перевезли в медицинское учреждение. По словам врачей, его состояние – средней тяжести.
Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.
Ситуация на Донбассе в июне
- 16 июня российские наемники ранили украинского защитника возле Луганского. Военный находится в удовлетворительном состоянии.
- В этот же день в зоне боевых действий погиб 24-летний Роман Галуха из Львовщины. Обстоятельства его гибели пока неизвестны.
- В результате атаки врага 11 июня погиб Владимир Белов. Военнослужащий был родом из Мукачево, что на Закарпатье.