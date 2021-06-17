Это произошло 17 июня в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг открыл огонь примерно в 18:30.

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Что известно о состоянии бойца

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь. После этого его перевезли в медицинское учреждение. По словам врачей, его состояние – средней тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

Ситуация на Донбассе в июне

16 июня российские наемники ранили украинского защитника возле Луганского. Военный находится в удовлетворительном состоянии.

В этот же день в зоне боевых действий погиб 24-летний Роман Галуха из Львовщины. Обстоятельства его гибели пока неизвестны.

В результате атаки врага 11 июня погиб Владимир Белов. Военнослужащий был родом из Мукачево, что на Закарпатье.

Справка. Российские наемники цинично нарушают все договоренности о перемирии. К сожалению, от начала 2021 года на Донбассе погибли 45 военных ВСУ.