Це сталося 17 червня у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог відкрив вогонь приблизно о 18:30.

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Що відомо про стан бійця

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу. Після цього його перевезли до медичного закладу. За словами лікарів, його стан – середньої тяжкості.

Наразі на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі у червні

16 червня російські найманці поранили українського захисника біля Луганського. Військовий перебуває у задовільному стані.

У цей же ж день у зоні бойових дій загинув 24-річний Роман Галуха з Львівщини. Обставини його загибелі поки що невідомі.

Внаслідок атаки ворога 11 червня загинув Володимир Бєлов. Військовослужбовець був родом із Мукачева, що на Закарпатті.

Довідка. Російські найманці цинічно порушують усі домовленості про перемир'я. На жаль, від початку 2021 року на Донбасі загинули 45 військових ЗСУ.