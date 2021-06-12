Воїн загинув 11 червня в смузі відповідальності 128-ї бригади у результаті обстрілу збройними формуваннями Росії позицій українських захисників.
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На Донбасі загинув боєць зі Закарпаття
Наш захисник Бєлов Володимир, 1984 року народження, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника,
– йдеться в повідомленні.
У громадській організації також повідомили, що загиблий український захисник був родом із міста Мукачево, що у Закарпатській області.
Нагадаємо, напередодні війська окупанта відкривали вогонь у сторону позицій ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Під час атаки найманців Росії український воїн отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.
Редакція 24 каналу сумує разом з рідними та близькими загиблого Володимира Бєлова.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Протягом доби 11 червня бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Гатили з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових, ручних і станкових протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Станом на 7:00 12 червня окупанти вже встигли 1 раз порушити перемир'я. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.