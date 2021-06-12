Воїн загинув 11 червня в смузі відповідальності 128-ї бригади у результаті обстрілу збройними формуваннями Росії позицій українських захисників.

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На Донбасі загинув боєць зі Закарпаття

Наш захисник Бєлов Володимир, 1984 року народження, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника,

– йдеться в повідомленні.

У громадській організації також повідомили, що загиблий український захисник був родом із міста Мукачево, що у Закарпатській області.

Нагадаємо, напередодні війська окупанта відкривали вогонь у сторону позицій ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Під час атаки найманців Росії український воїн отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Редакція 24 каналу сумує разом з рідними та близькими загиблого Володимира Бєлова.

Важливо! Попри всі домовленості про перемир'я, окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Від початку 2021 року на фронті загинули 45 українських військових.

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