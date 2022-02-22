Ставленники Кремля на оккупированных территориях единогласно поддержали "ратификацию" фейковых документов.

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Что предусмотрено в этих "договорах"

Договоры России с боевиками заключили на 10 лет. Москва и ее наемники дерзко заявили, что вместе "будут охранять границы" оккупированного Донбасса. То есть Россия фактически "легализует" своих военных, которые находятся там с 2014 года.

Что еще прописали в документах

совместную оборону;

финансовую и банковую поддержку системы оккупантов;

рубль как платежное средство;

совместное использование своих "военных баз и инфраструктуры";

Москва будет признавать документы, которые выдают ее наемники.

"Признание" боевиков

Президент России Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совета безопасности, после которого он заявил, что признал законными формирования боевиков на Донбассе.

Путин угрожал Украине и сказал, что вскоре Россия покажет "настоящую декоммунизацию". Запад сразу отреагировал на такие действия агрессора. Мир решительно осудил указы Путина, Москве пригрозили серьезными санкциями на четырех континентах.

Украина созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны, который теперь работает в режиме 24 на 7.

Цивилизированный мир поддержал Украину и осудил признание России боевиков / Инфографика 24 канала

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