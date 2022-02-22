Ставленики Кремля на окупованих територіях одноголосно підтримали "ратифікацію" фейкових документів.

До теми Договори Росії з бойовиками передбачають використання спільної військової інфраструктури й баз

Що передбачено в цих "договорах"

Договори Росії з бойовиками уклали на 10 років. Москва та її найманці зухвало заявили, що разом "охоронятимуть кордони" окупованого Донбасу. Тобто Росія фактично "легалізує" своїх військових, які перебувають там з 2014 року.

Що ще прописали у документах

спільну оборону;

фінансову й банкову підтримку системи окупантів;

рубль як платіжний засіб;

спільне використання своїх "військових баз та інфраструктури";

Москва визнаватиме документи, які видають її найманці.

"Визнання" бойовиків

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Ради безпеки, після якого він заявив, що визнав законними формування бойовиків на Донбасі.

Путін погрожував Україні й сказав, що незабаром Росія покаже "справжню декомунізацію". Захід одразу відреагував на такі дії агресора. Світ рішуче засудив укази Путіна, Москві пригрозили серйозними санкціями на чотирьох континентах.

Україна скликала засідання Ради національної безпеки та оборони, яка тепер працює в режимі 24 на 7.

До теми – ООН терміново скликала Раду безпеки через Росію: