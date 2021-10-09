Боевики разместили "Грады" и гаубицы в жилых районах Донбасса, – ОБСЕ
Источник:ОБСЕ
Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе. Боевики разместили запрещенную военную технику в жилых районах Донбасса.
В отчете от 8 октября отмечается, что СММ зафиксировала "Грады", гаубицу и противотанковую пушку. Они были размещены с нарушением установленных линий отвода.
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"Грады" боевиков нарушили линии отвода
Патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику в жилых районах Луганска и Екатериновки. Там оккупанты разместили:
- Две реактивные системы залпового огня "Град" 122 калибра,
- Одну буксируемого гаубицу "Жаба" 122 калибра;
- Одну противотанковую пушку "Рапира" 120 калибра.
Кроме этого, Мониторинговая миссия отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80). Его боевики разместили в жилом квартале оккупированного Луганска.Обратите внимание! В июле 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В то время как украинские военные добросовестно соблюдают договоренности – пророссийские боевики систематически их нарушают.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Засутки, 8 октября, оккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
- Боец находится в медицинском учреждении, его состояние здоровья – тяжелое.