У звіті від 8 жовтня наголошується, що СММ зафіксувала "Гради", гаубицю та протитанкову гармату. Вони були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.
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"Гради" бойовиків порушили лінії відведення
Патруль ОБСЄ засік заборонену військову техніку в житлових районах Луганська та Катеринівкі. Там окупанти розмістили:
- Дві реактивні системи залпового вогню "Град" 122 калібру,
- Одну буксирувану гаубицю "Жаба" 122 калібру;
- Одну протитанкову гармату "Рапіра" 120 калібру.
Окрім цього, Моніторинговою місією відзначаються ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили у житловому кварталі окупованого Луганська.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- За добу, 8 жовтня, окупанти 10 разів порушили режим тиші на Добасі.
- Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав пораненя.
- Боєць перебуває у медичному закладі, його стан здоров'я – важкий.