На місці військовому надали домедичну допомогу та доправили до лікарні. Медики оцінюють стан пораненого як середньої важкості.

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Де стріляли окупанти 8 жовтня:

біля Золотого-4 ворог використовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

ворог використовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю; біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Аби змусити російських найманців припинити обстріли, наші захисники відкрили вогонь у відповідь, використовуючи озброєння, яке не заборонене мінськими домовленостями.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації,

– повідомили у штабі ООС.

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Яка ситуація на Донбасі була 7 жовтня

Напередодні проросійські окупанти одразу 6 разів порушили домовленості. Один раз вони використовували озброєння, що заборонене мінськими домовленостями.



Ворог стріляв біля Південного, Мар'їнки, Новозванівки, Золотого-4, Майорська. Окрім того, зафіксували політ безпілотника противника, який перетнув лінію розмежування.