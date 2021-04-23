Боевики разместили минометы между жилыми домами Горловки
Пророссийские боевики разместили запрещенные Минскими договоренностями минометы в Горловке среди жилого квартала. Отсюда ведут обстрелы.
Источник:10 Горно-Штурмовая Бригада
Огонь вели по Южному. Украинские военные обнаружили, что били из жилого сектора, с улицы Черкасова.
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Повторяется 2014 год? Опять коварная стрельба 120 минометом из-под жилых домов? Но враг не учел, что технические возможности уже не те, что были раньше,
– заявили в бригаде.
Боевики готовят провокации
- Оккупанты планируют осуществить провокации на пасхальные праздники. Боевики хотят применить вооружение и военную технику с нанесением маскировки типа "пиксель". Такое же используют подразделения Вооруженных сил Украины.
- Кроме того, боевики планируют совершить теракт во время пасхальной службы в одном из храмов Московского патриархата. Из-за этого могут погибнуть мирные жители.
- В теракте Россия хочет цинично обвинить Украину. После этого государство-агрессор собирается ввести на территорию Украины свои регулярные вооруженные войска.
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