Пророссийские боевики разместили запрещенные Минскими договоренностями минометы в Горловке среди жилого квартала. Отсюда ведут обстрелы.

Огонь вели по Южному. Украинские военные обнаружили, что били из жилого сектора, с улицы Черкасова.

Важно Оккупанты попали снарядом во двор с тремя детьми: фото

Повторяется 2014 год? Опять коварная стрельба 120 минометом из-под жилых домов? Но враг не учел, что технические возможности уже не те, что были раньше,

– заявили в бригаде.

Боевики готовят провокации

Оккупанты планируют осуществить провокации на пасхальные праздники. Боевики хотят применить вооружение и военную технику с нанесением маскировки типа "пиксель". Такое же используют подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, боевики планируют совершить теракт во время пасхальной службы в одном из храмов Московского патриархата. Из-за этого могут погибнуть мирные жители.

В теракте Россия хочет цинично обвинить Украину. После этого государство-агрессор собирается ввести на территорию Украины свои регулярные вооруженные войска.

Обратите внимание! В течение последних месяцев боевики на Донбассе полностью сорвали перемирие. Теперь они используют прицельные выстрелы почти ежедневно. С начала 2021 года уже погибли по меньшей мере 37 наших защитников.