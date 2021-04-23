Пророссийские боевики на Донбассе вечером 22 апреля попали снарядом во двор жилого дома. К счастью, в результате циничных действий оккупантов никто не пострадал

Детали обстрела дома

Инцидент произошел на улице Индивидуальной в Торецке Донецкой области. До позиций российских наемников – около 2 километров.

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Они – нелюди. Они воюют не только с кладбищами и покойниками. Вечером, около 23:00, с позиций боевиков прилетел снаряд. Они воюют с гражданским населением,

– рассказали в бригаде.

И добавили, что в доме живут мать с тремя дочерьми в возрасте 9, 14 и 18 лет. Никто из них не пострадал.



Боевики на Донбассе бросили снаряд в частное домовладение / Фото 10 горно-штурмовой бригады



В доме живет 3 детей / Фото 10 горно-штурмовой бригады



Снаряд прилетел с позиций боевиков / Фото 10 горно-штурмовой бригады

Обратите внимание! Пророссийские боевики ежедневно цинично обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие этого с начала 2021 года п огибли по меньшей мере 37 украинских защитников.

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