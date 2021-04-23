Оккупанты попали снарядом во двор с тремя детьми: фото
Пророссийские боевики на Донбассе вечером 22 апреля попали снарядом во двор жилого дома. К счастью, в результате циничных действий оккупантов никто не пострадал
Источник:10 горно-штурмовая бригада
Детали обстрела дома
Инцидент произошел на улице Индивидуальной в Торецке Донецкой области. До позиций российских наемников – около 2 километров.
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Они – нелюди. Они воюют не только с кладбищами и покойниками. Вечером, около 23:00, с позиций боевиков прилетел снаряд. Они воюют с гражданским населением,
– рассказали в бригаде.
И добавили, что в доме живут мать с тремя дочерьми в возрасте 9, 14 и 18 лет. Никто из них не пострадал.
Боевики на Донбассе бросили снаряд в частное домовладение / Фото 10 горно-штурмовой бригады
В доме живет 3 детей / Фото 10 горно-штурмовой бригады
Снаряд прилетел с позиций боевиков / Фото 10 горно-штурмовой бригады
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