Проросійські бойовики на Донбасі ввечері 22 квітня влучили снарядом у подвір'я житлового будинку. На щастя, внаслідок цинічних дій окупантів ніхто не постраждав

Деталі обстрілу будинку

Інцидент трапився на вулиці Індивідуальній у Торецьку Донецької області. До позицій російських найманців – близько 2 кілометри.

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Вони – нелюді. Вони воюють не лише з кладовищами та небіжчиками. Ввечері, близько 23:00, з позицій бойовиків прилетів снаряд. Вони воюють з цивільним населенням,

– розповіли у бригаді.

Та додали, що у будинку мешкають мати з трьома доньками віком 9, 14 та 18 років. Ніхто з них не постраждав.



Бойовики на Донбасі кинули снаряд у приватне домоволодіння / Фото 10 гірсько-штурмової бригади



У будинку мешкає 3 дітей / Фото 10 гірсько-штурмової бригади



Снаряд прилетів з позицій бойовиків / Фото 10 гірсько-штурмової бригади

Зверніть увагу! Проросійські бойовики щодня цинічно обстрілюють позиції Збройних сил України. Внаслідок цього з початку 2021 року загинули щонайменше 37 українських захисників.

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