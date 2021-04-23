Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что войны с Россией не будет. Он в шутку объяснил это тем, что сейчас у украинцев другие насущные проблемы – посадка огородов.

Такое заявление вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сделал на брифинге в Николаеве. Туда министр отправился с рабочим визитом.

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Резников о войне с Россией

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался касательно напряжения в обществе из-за агрессии России. Он отметил: его часто спрашивают о том, будет ли обострение войны и нападет ли Россия. На это Резников ответил, что нет, войны с Россией не будет.

Я очень положительно настроенный человек. Войны не будет. Ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны... у нас сейчас огороды,

– пошутил Резников.

Резников добавил: нужно заниматься мирной жизнью. Он выразил надежду, что такие же настроения есть и у рядовых россиян.

Заявление Резникова о войне с Россией: смотрите видео

Что Резников ранее говорил о России и эскалации