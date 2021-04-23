У нас время для огородов, – вице-премьер Резников заявил, что войны с Россией не будет
Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что войны с Россией не будет. Он в шутку объяснил это тем, что сейчас у украинцев другие насущные проблемы – посадка огородов.
Источник:"Никвести"
Такое заявление вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сделал на брифинге в Николаеве. Туда министр отправился с рабочим визитом.
Важно Россия начала возвращать войска с учений в Крыму
Резников о войне с Россией
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался касательно напряжения в обществе из-за агрессии России. Он отметил: его часто спрашивают о том, будет ли обострение войны и нападет ли Россия. На это Резников ответил, что нет, войны с Россией не будет.
Я очень положительно настроенный человек. Войны не будет. Ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны... у нас сейчас огороды,
– пошутил Резников.
Резников добавил: нужно заниматься мирной жизнью. Он выразил надежду, что такие же настроения есть и у рядовых россиян.
Заявление Резникова о войне с Россией: смотрите видео
Что Резников ранее говорил о России и эскалации
- Алексей Резников заявил, что Украина не выделит воду для временно оккупированного Крыма даже если Россия будет применять силу.
- Резников считает, что российские власти до сих пор думают будто мы живем в Советском Союзе.
- Украине, по мнению министра, не стоит ожидать военной помощи от Евросоюза.
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