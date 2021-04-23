Проросійські бойовики розмістили заборонені Мінськими домовленостями міномети в Горлівці серед житлового кварталу. Звідси ведуть обстріли.

Вогонь вели по Південному. Українські військові виявили, що гатили з житлового сектору, з вулиці Черкасова.

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Повторюється 2014 рік? Знову підступна стрільба 120 мінометом з-під житлових будинків? Але ворог не врахував, що технічні можливості вже не ті, що були раніше,

– заявили у бригаді.

Бойовики готують провокації

Окупанти планують здійснити провокації на великодні свята. Бойовики хочуть застосувати озброєння та військову техніку з нанесенням маскування типу "піксель". Таке ж використовують підрозділи Збройних сил України.

Крім того, бойовики планують здійснити теракт під час великодньої служби в одному з храмів Московського патріархату. Через це можуть загинути мирні жителі.

У теракті Росія хоче цинічно звинуватити Україну. Після цього держава-агресор збирається ввести на територію України свої регулярні збройні війська.

Зверніть увагу! Протягом останніх місяців бойовики на Донбасі повністю зірвали перемир'я. Тепер вони використовують прицільні постріли майже щодня. Від початку 2021 року вже загинули щонайменше 37 наших захисників.