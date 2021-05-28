Боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят обстрелы, – разведка

Пророссийские боевики продолжают скрытно размещать на Донбассе тяжелое вооружение, нарушая предыдущие договоренности. Кроме того, наемники готовят обстрелы из минометов.

Оккупанты продолжают размещать 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Такую информацию выяснили украинские разведчики.

К теме В НАТО обеспокоены использованием тяжелого вооружения боевиками на Донбассе

Боевики активизировались

Разведчики сообщили, что оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов. Вероятно, хотят бить в сторону передовых позиций ООС.

Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах оккупированных территорий.

Россия перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым

В мае США сообщили, что Россия продолжает перебрасывать тяжелое вооружение на территорию оккупированного Крыма. Официальный Вашингтон пристально следит за ситуацией.

Рассказали, что Москва стянула в Крым десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, минометы и гаубицы.

В НАТО в очередной раз высказались относительно использования тяжелого вооружения боевиками на Донбассе. Альянс обеспокоен.