Боевики стягивают к линии фронта "Гвоздики" и танки

На Донбассе вблизи линий фронта пророссийские боевики размещают запретную военную технику. Там заметили и танки, и "Гвоздики", и броневики.

Наблюдатели ОБСЕ заметили 102 единицы военной техники. Стягивание сил агрессора свидетельствует о дальнейшей эскалации напряжения.

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Какую технику стягивают оккупанты

В зоне действий так называемого 1 армейского российского корпуса в районе Терново обнаружено за пределами выделенных мест хранения вооружения 34 танка Т-72, ​​14 танков Т-64 и 16 броневиков.

С нарушением линий отвода заметили 4 единицы САУ 2С1 "Гвоздика" и 3 буксируемых гаубицы Д-30.

В районе Покровка за пределами мест хранения вооружения зафиксировали 15 танков Т-72, ​​2 танка Т-64, одну САУ 2С1 и 13 броневиков.

Оккупанты препятствуют работе наблюдателей

Кстати, российские наемники продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. Например, 17 декабря боевики дважды не разрешили патрулям ОБСЕ проехать на оккупированные территории через блокпосты возле Золотого и Молодежного.

Также оккупанты продолжают запускать беспилотники.

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В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор стягивает свои войска к нашим границам.