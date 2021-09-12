Возле Нью-Йорка враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Невельского – из стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Важно Оккупанты убили на Донбассе украинского воина из Кировоградщины: назвали имя героя

Еще одна потеря

В результате обстрела боевиков один военный получил ранение и погиб.

Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь. О нарушениях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

Обострение на Донбассе: что известно

Оккупанты в течение недели особенно активизировались на передовой. Например, за сутки 11 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. В результате погибли 2 украинских героев, еще 9 воинов получили ранения, 1 украинский защитник получил боевое травмирование.

Известно, что вблизи села Причепиловка Луганской области погиб сержант из Кировоградщины Алексей Куленко. У героя остались 3 детей.

8 – 9 сентября оккупанты массово били в сторону украинских позиций. В результате пострадали 9 украинских защитников, 6 из них получили акубаротравмы.

Отметим, что российские наемники уже открывают огонь не только в сторону позиций ООС. В частности, 9 сентября под обстрел попала и железнодорожная станция в Донецкой области. Также 11 сентября они обстреляли село Новогнатовка из ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру.