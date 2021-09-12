Біля Нью-Йорка ворог стріляв із автоматичних станкових гранатометів, в напрямку Невельського – із стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Важливо Окупанти вбили на Донбасі українського воїна з Кіровоградщини: назвали ім'я героя

Ще одна втрата

У результаті обстрілу бойовиків один військовий зазнав поранення та загинув.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Українські бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь. Про порушення окупантів повідомили представникам ОБСЄ.

Загострення на Донбасі: що відомо

Окупанти протягом тижня особливо активізувались на передовій. Наприклад, за добу 11 вересня окупанти 14 разів порушили режим тиші. У результаті загинули 2 українських героїв, ще 9 воїнів зазнали поранень, 1 український захисник отримав бойове травмування.

Відомо, що поблизу села Причепилівка на Луганщині загинув сержант з Кіровоградщини Олексій Куленко. У героя залишилися 3 дітей.

8 – 9 вересня окупанти масово гатили в сторону українських позицій. У результаті постраждали 9 українських захисників, 6 з них отримали акубаротравми.

Зауважимо, що російські найманці вже відкривають вогонь не тільки у бік позицій ООС. Зокрема, 9 вересня під обстріл потрапила і залізнична станція на Донеччині. Також 11 вересня вони обстріляли село Новогнатівка зі ствольної артилерії 122-го калібру. У результаті окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.