Украинский воин погиб в результате вражеской атаки, которая произошла 1 декабря. В тот день боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня.
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Ранение было несовместимо с жизнью
В результате действий противника военный ВСУ получил ранение, которое оказалось смертельным. В ответ украинские защитники открывали огонь, не применяя при этом запрещенное вооружение. Это вынудило оккупантов прекратить обстрелы. Командование и бойцы Объединенных сил выразили соболезнования родным и близким героя, который защищал Украину.
Где били боевики 1 декабря:
- в направлении Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Шумов – из минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в сторону Новотроицкого – из стрелкового оружия.
Накануне оккупанты заминировали Марьинку
Кроме того, 1 декабря боевики дистанционно заминировали Марьинку. Пострадал 41-летний житель. Когда взорвалась мина, он находился за рулем автомобиля в районе улицы Москалевского. Врачи диагностировали у мужчины осколочное ранение голени. Пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В фейсбуке ООС писали, что российские наемники использовали для дистанционного минирования ПОМ-2 – противопехотные осколочные мины натяжного действия. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Правоохранители изъяли доказательства и направили их на экспертизу.